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Trafikte gördüğü manzara kadın sürücüye korku dolu anlar yaşattı

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Trafikte gördüğü manzara kadın sürücüye korku dolu anlar yaşattı Haber Videosunu İzle
Trafikte gördüğü manzara kadın sürücüye korku dolu anlar yaşattı
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Trafikte kendisini kayda alan kadın sürücü, kamerasında gördüğü inek nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Trafikteki bir arabada yer alan inek fotoğrafını gerçek sanan kadın sürücü çığlık atarak, ''Kendim korktum, salak mıyım! Aklım gitti'' şeklinde serzenişte bulundu.

Trafikte seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla kendisini kayda alan bir kadın sürücü, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. 

İNEK FOTOĞRAFINI GERÇEK SANDI, ÇIĞLIĞI BASTI

Yan şeritteki bir aracın kasasında bulunan devasa inek fotoğrafını gerçek sanan sürücü, büyük bir korku yaşadı. Optik illüzyonun kurbanı olan talihsiz sürücü, kamerasına yansıyan inek görüntüsünü görür görmez çığlığı bastı. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, durumu fark ettikten sonra ise kendi kendine sitem etti.

''SALAK MIYIM BEN!''

Yaşadığı anlık şoku atlatmaya çalışan sürücü, kameraya dönerek, ''Kendim korktum, salak mıyım! Aklım gitti'' şeklinde serzenişte bulundu. Sürücünün bu anları kısa sürede binlerce kez izlendi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

erdemli kişilik kendini nasılda biliyor

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Haber YorumlarıAhmet sevinçtekin:

Olmayan akıl nereye gider ?

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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

bunun ne haber değeri var arkadaşlar artık iyice boş beleş oldunuz ya kaldıracağım uygulamanızı

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Haber Yorumlarıaliakkaya1818:

inekten niye korktu acaba

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