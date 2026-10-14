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İran Airtour uçağının teknik arıza nedeniyle Tebriz'e acil iniş yaptığı bildirildi

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İran Airtour'un 9700 sefer sayılı Airbus A320 uçağının, İstanbul'a giderken teknik arıza nedeniyle Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi. Yetkililer, 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden İran Airtour Havayollarına ait Airbus A320 tipi yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Tebriz Uluslararası Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Hadi Necati konuya ilişkin bilgi verdi.

Necati, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalanan İran Airtour Havayollarının 9700 sefer sayılı uçağının teknik arıza nedeniyle yerel saatle 18.00'de Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını belirtti.

Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren İranlı yetkili, uçaktaki teknik arızanın giderilmesi veya yolcular için alternatif bir uçuş sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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