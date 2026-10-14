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Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba

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Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba Haber Videosunu İzle
Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba
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Nikah masasında üzerlerindeki yaka mikrofonunu unutan gelin ile damat arasındaki "Alnımdan öpeceksin - Her yerinden öperim" fısıldaşması salondaki hoparlörlerden yankılanınca eğlenceli anlar yaşandı.

Nikah töreninde üzerlerinde yaka mikrofonu bulunduğunu unutan yeni evli çiftin kendi aralarındaki diyalog salondaki ses sisteminden yankılandı. Gelinin damada "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın "Her yerinden öperim" yanıtını verdiği o samimi anlar davetlileri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce izlenme aldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

haberciliginizindeeee...insanlıgınızıınnn daaaaa

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Cimere sen de yaz.

yanıt0
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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Bu sitenin suyu çıktı artık

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Haber YorumlarıYusuf İNANÇ:

gene haber bulamadınız demii

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