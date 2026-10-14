Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba

Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bombaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nikah masasında üzerlerindeki yaka mikrofonunu unutan gelin ile damat arasındaki "Alnımdan öpeceksin - Her yerinden öperim" fısıldaşması salondaki hoparlörlerden yankılanınca eğlenceli anlar yaşandı.
Nikah töreninde üzerlerinde yaka mikrofonu bulunduğunu unutan yeni evli çiftin kendi aralarındaki diyalog salondaki ses sisteminden yankılandı. Gelinin damada "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın "Her yerinden öperim" yanıtını verdiği o samimi anlar davetlileri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce izlenme aldı.
Kaynak: Haberler.com