Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba

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Nikah töreninde üzerlerinde yaka mikrofonu bulunduğunu unutan yeni evli çiftin kendi aralarındaki diyalog salondaki ses sisteminden yankılandı. Gelinin damada "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın "Her yerinden öperim" yanıtını verdiği o samimi anlar davetlileri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce izlenme aldı.

Kaynak: Haberler.com