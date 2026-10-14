Halk TV'ye kayyumun ardından yeni karar! YouTube, X ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi

Halk TV'ye kayyum atanması ve kanalın yayınlarının durdurulmasının ardından, televizyonun sosyal medya hesaplarına da 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.

6 PLATFORMDAKİ HESAPLAR ERİŞİME KAPATILDI

İfade Özgürlüğü Derneği'nin açıklamasına göre, 2 milyon 590 bin aboneye sahip YouTube kanalı, 3 milyon takipçili X hesabı, 1,5 milyon takipçili Facebook sayfası, 1,2 milyon takipçili Instagram hesabı, 256 bin takipçili TikTok hesabı ve 5 bin 247 aboneli Telegram kanalı erişim engeli kapsamına alındı.

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Kaynak: ANKA