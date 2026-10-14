Haberler

Halk TV'ye kayyumun ardından yeni karar! YouTube, X ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halk TV'ye kayyumun ardından yeni karar! YouTube, X ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi Haber Videosunu İzle
Halk TV'ye kayyumun ardından yeni karar! YouTube, X ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halk TV'ye kayyım atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından kanalın sosyal medya hesaplarına da 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği'ne göre engel; 2 milyon 590 bin aboneli YouTube kanalı, 3 milyon takipçili X hesabı ile Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarını kapsıyor.

Halk TV'ye kayyum atanması ve kanalın yayınlarının durdurulmasının ardından, televizyonun sosyal medya hesaplarına da 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.

6 PLATFORMDAKİ HESAPLAR ERİŞİME KAPATILDI

İfade Özgürlüğü Derneği'nin açıklamasına göre, 2 milyon 590 bin aboneye sahip YouTube kanalı, 3 milyon takipçili X hesabı, 1,5 milyon takipçili Facebook sayfası, 1,2 milyon takipçili Instagram hesabı, 256 bin takipçili TikTok hesabı ve 5 bin 247 aboneli Telegram kanalı erişim engeli kapsamına alındı.

İlgili Haberler
Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltındaCafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepkiHalk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki
Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama varHalk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Kaynak: ANKA
DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi

Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü

ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert çakıldı

Thomas Reis, Salah'ı yedek kulübesine çekiyor

Thomas Reis, Salah'ı yedek bırakıyor
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

Geceye damga vuran görüntü! Tek kelime etmeden çok şey anlattı