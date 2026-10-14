Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da sağanağın en ağır etkilediği noktalardan biri Sarıyer Ayazağa oldu. Dere taşkını ve su baskınları nedeniyle park halindeki otomobiller yerlerinden sürüklenirken, bazı araçlar üst üste çıktı.

AYAZAĞA'DA DERE TAŞTI, SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışın ardından derenin taşmasıyla birlikte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yollarda biriken sular kısa sürede yükselirken, bölgedeki park halindeki araçlar da taşkından etkilendi. Suyun şiddeti nedeniyle bazı otomobiller bulundukları yerden hareket ederek sürüklenmeye başladı.

SEL SULARINA KAPILAN OTOMOBİLLER ÜST ÜSTE ÇIKTI

Ayazağa'daki taşkının en dikkat çekici görüntülerinden biri, park halindeki otomobillerin sel sularına kapılması oldu. Suyun sürüklediği araçlar birbirine çarparak üst üste geldi. Normal şartlarda park halinde bulunan otomobillerin yerlerinden hareket etmesi, suyun gücünü ortaya koydu. Araçların birbirlerinin üzerine çıktığı manzara, bölgede yaşanan selin etkisini gözler önüne serdi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR YERLERİNDEN SÜRÜKLENDİ

Şiddetli yağışın ardından yükselen su seviyesi, yalnızca yollarda birikintilere neden olmadı. Sel sularının akışına kapılan park halindeki otomobiller de bulundukları noktalardan uzaklaştı. Bazı araçların birbirine çarpması ve üst üste gelmesi, taşkının yarattığı tehlikeyi daha da belirgin hale getirdi.

Kaynak: Haberler.com