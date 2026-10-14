Haberler

Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı Haber Videosunu İzle
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde hayatı felç etti. Akşam saatlerinde derenin taşmasıyla cadde ve sokaklar sular altında kalırken, park halindeki otomobiller sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı araçların birbirinin üzerine çıktığı görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul'da sağanağın en ağır etkilediği noktalardan biri Sarıyer Ayazağa oldu. Dere taşkını ve su baskınları nedeniyle park halindeki otomobiller yerlerinden sürüklenirken, bazı araçlar üst üste çıktı.

AYAZAĞA'DA DERE TAŞTI, SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışın ardından derenin taşmasıyla birlikte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yollarda biriken sular kısa sürede yükselirken, bölgedeki park halindeki araçlar da taşkından etkilendi. Suyun şiddeti nedeniyle bazı otomobiller bulundukları yerden hareket ederek sürüklenmeye başladı.

SEL SULARINA KAPILAN OTOMOBİLLER ÜST ÜSTE ÇIKTI

Ayazağa'daki taşkının en dikkat çekici görüntülerinden biri, park halindeki otomobillerin sel sularına kapılması oldu. Suyun sürüklediği araçlar birbirine çarparak üst üste geldi. Normal şartlarda park halinde bulunan otomobillerin yerlerinden hareket etmesi, suyun gücünü ortaya koydu. Araçların birbirlerinin üzerine çıktığı manzara, bölgede yaşanan selin etkisini gözler önüne serdi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR YERLERİNDEN SÜRÜKLENDİ

Şiddetli yağışın ardından yükselen su seviyesi, yalnızca yollarda birikintilere neden olmadı. Sel sularının akışına kapılan park halindeki otomobiller de bulundukları noktalardan uzaklaştı. Bazı araçların birbirine çarpması ve üst üste gelmesi, taşkının yarattığı tehlikeyi daha da belirgin hale getirdi.

Kaynak: Haberler.com
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Sarıyer'de sağanak sonrası yollar su altında kaldı, evleri su bastı

Sarıyer'de korkutan manzara! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

Ünlü ismin sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

Vlahovic için resmi açıklama geldi
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı

Bir tarafta araçlar sürüklendi, diğer tarafta halatla yaşama tutunuldu
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup

Günün ilk maçında 3 gol! İşte kazanan
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı

Görüntü bu sabah TBMM'de kaydedildi