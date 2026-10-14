Sel sularına meydan okudu, son anda kurtuldu

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İstanbul'da sağanak yağışın ardından oluşan sel suları, bir vatandaşa zor anlar yaşattı.

SEL SULARINA ADETA MEYDAN OKUDU

Şiddetli akıntıya aldırış etmeden yoluna devam etmeye çalışan bir vatandaş, bir anda dengesini kaybetti. Suyun şiddetiyle ayakta durmakta güçlük çeken kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşın sel sularıyla mücadelesi kameraya saniye saniye yansırken, görüntülerde akıntının ne kadar güçlü olduğu dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com