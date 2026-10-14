Haberler

Ukrayna’da canlı yayın sırasında füze dehşeti! Evi vuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna’da canlı yayın sırasında füze dehşeti! Evi vuruldu Haber Videosunu İzle
Ukrayna’da canlı yayın sırasında füze dehşeti! Evi vuruldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna’nın Harkiv kentinde evinde video kaydı yapan bir kişi, Rus füzesinin bulunduğu binaya isabet etmesiyle ölümle burun buruna geldi. Patlama anının saniye saniye kaydedildiği olayda, evinde büyük hasar meydana gelen kişinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Ukrayna’nın Harkiv kentinde bir kişi, evinde video kaydı yaptığı sırada Rus füzesinin bulunduğu binaya isabet etmesiyle büyük tehlike atlattı. Saldırı anı kameraya yansırken, evinde ağır hasar oluşan kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

14 Ekim’de yayımlanan görüntülerde, Harkiv’de yaşayan kişinin yatak odasında kameraya konuştuğu sırada bölgede hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu görüldü. Kısa süre sonra yaklaşan füzenin sesi duyulurken, füzenin binaya isabet etmesiyle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Videoyu çeken kişi ""Dostum, bina... Ev yerle bir olacak! Ama  Tanrı büyük!" dedikten hemen sonra patlama gerçekleşti. 

Patlamanın ardından evde ciddi hasar oluştu. Görüntülerin devamında kişinin evinde dolaştığı ve saldırıdan sağ kurtulduğu görüldü.

EVDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Saldırının yaşandığı binada meydana gelen hasarın boyutu görüntülere yansırken, olayda kişinin yara almadan kurtulması dikkat çekti. Olayla ilgili haberlerde saldırının Rus füzesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

İlgili Haberler
Zelenskiy: Rusya, Trump'ın ateşkes ilan ettiği enerji tesislerini vurdu! 600 bin kişi elektriksizZelenskiy: Rusya, Trump'ın ateşkes ilan ettiği enerji tesislerini vurdu! 600 bin kişi elektriksiz
Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti

Yok artık Baroni! Resmen dalga geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz

Emekli olup çalışanlara kötü haber! Bu parayı alamayacaklar
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba

Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı