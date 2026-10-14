Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. İngiliz devinin ev sahipliğinde oynanan mücadeleye konuk ekip damga vurdu. Psg, ilk 32 dakikada bulduğu üç golle Manchester City karşısında büyük bir avantaj yakaladı.

PSG İLK 15 DAKİKADA İKİ GOL BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Psg, 13. dakikada Désiré Doué'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fransız temsilcisi, bu golden yalnızca iki dakika sonra Ousmane Dembélé ile farkı ikiye çıkardı.

VITINHA FARKI ÜÇE ÇIKARDI

Manchester City, peş peşe gelen gollerin ardından oyunda dengeyi sağlamaya çalışırken PSG bir kez daha sahneye çıktı. Konuk ekip, 32. dakikada Vitinha'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

MANCHESTER CITY SOYUNMA ODASINA ŞOKLA GİTTİ

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca PSG, Manchester City deplasmanında soyunma odasına 3-0 üstünlükle girdi. İngiliz ekibinin kendi sahasında ilk 45 dakikada üç gol yemesi karşılaşmanın en dikkat çekici gelişmesi oldu. Mücadelenin ikinci yarısında Manchester City'nin nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com