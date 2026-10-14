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İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11

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İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11 Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, İngiltere'den galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Romelu Lukaku'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte muhtemel 11'ler...

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak ve ilk galibiyetini hedefliyor.
  • Villa Park'ta oynanacak maç Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Müldür, Aston Villa maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

MAÇ SAAT 22.00'DE BAŞLAYACAK

İngiltere'deki Villa Park'ta oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Dördüncü hakem ise Peter Kralovic olacak.

İKİ TAKIMIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise turnuvadaki ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek üç puanla başladı.

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Greenwood, Vedat.

MERT MÜLDÜR FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür, Aston Villa karşılaşmasında görev alamayacak.

LUKAKU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon sürecine giren Romelu Lukaku, Aston Villa karşılaşması öncesindeki son antrenmanda salonda çalıştı. Belçikalı golcü, buna rağmen İngiltere deplasmanının kamp kadrosuna dahil edildi. Lukaku'nun maçta forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.

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Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBülent Özbayraktar:

kante nin oynaması lazım

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Haber YorumlarıMurat Cemal Gönültas:

keremle badamleme mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz anlamadım. yoksa nereden geliyor bu Kerem aşkı, bir aciklada artık bizde bilelim

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