Sarıyer'de sağanak sonrası yollar su altında kaldı, evleri su bastı

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İstanbul'da etkili olan sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, iş yerleri ve binaların giriş katları da yağmur sularından etkilendi.

AYAZAĞA'DA YOLLAR SU ALTINDA KALDI

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından cadde ve sokaklarda biriken sular, vatandaşların ulaşımını zorlaştırdı. Bölgede bazı yolların su altında kalması nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı. Yağmur sularının yükseldiği noktalarda ilerlemek güçleşirken, yaşananlar sağanağın şiddetini ortaya koydu.

DÜKKANLARI VE BİNALARIN GİRİŞ KATLARINI SU BASTI

Sağanak yalnızca yolları değil, çevredeki iş yerlerini ve konutları da etkiledi. Ayazağa'da çok sayıda dükkan ile binaların giriş katlarını su bastığı belirtildi. Yağmur sularının iş yerlerine ve binalara ulaşması, bölgede yaşanan olumsuzlukların boyutunu artırdı.

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