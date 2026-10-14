İstanbul'da sağanak İstiklal Caddesi'ni de vurdu

İstanbul'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Beyoğlu'nda da su baskınına neden oldu. Kentin en bilinen noktalarından İstiklal Caddesi sular altında kaldı.

İSTİKLAL CADDESİ'Nİ SU BASTI

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Beyoğlu'nda da kendisini gösterdi. Kentin en önemli yaya güzergâhlarından biri olan İstiklal Caddesi, yoğun yağışın ardından sular altında kaldı. Gün boyunca çok sayıda kişinin kullandığı cadde, bu kez sağanağın neden olduğu su baskınıyla dikkat çekti. Yağmur sularının cadde üzerinde birikmesiyle İstanbul'un en tanınmış noktalarından birinde alışılmışın dışında bir manzara oluştu.

İSTANBUL'UN KALBİNDE SAĞANAK MANZARASI

Taksim Meydanı ile Tünel arasında uzanan İstiklal Caddesi, İstanbul'un hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından en fazla tercih edilen noktaları arasında bulunuyor. Mağazaları, restoranları, tarihi yapıları ve yoğun yaya hareketliliğiyle bilinen cadde, bu kez şiddetli yağışın etkisiyle suyla kaplandı.

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Kaynak: Haberler.com