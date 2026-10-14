İstanbul'da sağanak İstiklal Caddesi'ni de vurdu

İstanbul'da sağanak İstiklal Caddesi'ni de vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da çok sayıda ilçeyi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, kentin en işlek noktalarından biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ni de vurdu. Yağışın etkisiyle caddeyi su basarken, İstanbul'un simge noktalarından birinde ortaya çıkan manzara sağanağın kent genelindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Beyoğlu'nda da su baskınına neden oldu. Kentin en bilinen noktalarından İstiklal Caddesi sular altında kaldı.
İSTİKLAL CADDESİ'Nİ SU BASTI
İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Beyoğlu'nda da kendisini gösterdi. Kentin en önemli yaya güzergâhlarından biri olan İstiklal Caddesi, yoğun yağışın ardından sular altında kaldı. Gün boyunca çok sayıda kişinin kullandığı cadde, bu kez sağanağın neden olduğu su baskınıyla dikkat çekti. Yağmur sularının cadde üzerinde birikmesiyle İstanbul'un en tanınmış noktalarından birinde alışılmışın dışında bir manzara oluştu.
İSTANBUL'UN KALBİNDE SAĞANAK MANZARASI
Taksim Meydanı ile Tünel arasında uzanan İstiklal Caddesi, İstanbul'un hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından en fazla tercih edilen noktaları arasında bulunuyor. Mağazaları, restoranları, tarihi yapıları ve yoğun yaya hareketliliğiyle bilinen cadde, bu kez şiddetli yağışın etkisiyle suyla kaplandı.