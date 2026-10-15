Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

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Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışlı hava İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya'da da etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle iki ilde de dereler taştı, bazı ev ve yolları su bastı.

KANDIRA

Kandıra ilçesinde etkisini artıran yağışın ardından özellikle kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi. Bağırganlı Mahallesi'nde evlerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Çalköy Mahallesi Taraklı Kışla mevkisinde ise taşkın nedeniyle köprüden geçmeye çalışan otomobildeki A.B. mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve Kandıra Belediyesi ekiplerince kurtarılan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, önlem olarak köprüyü ulaşıma kapattı.

Akçaova ve Seyrek mahallelerinde de bazı yolları su bastı. Belediye, jandarma ve İSU ekiplerinin su tahliyesi ve kapanan yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İZMİT

Sağanak, İzmit ilçesinde de su baskınlarına neden oldu. Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi, biriken yağmur suları nedeniyle su altında kaldı.

GEBZE

Gebze’de ise yağıştan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı’nda su taşkınları yaşandı. Bulvar üzerinde yer alan Arif Nihat Asya Okulu önündeki alt geçidin üst kısmı, biriken yoğun yağmur suları nedeniyle adeta dere yatağına döndü.

Bahardere Caddesi’nde yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Cadde üzerinde suya kapılan ve yolda kalan bazı sürücüler ile vatandaşlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

KARASU

Sakarya'da gün boyunca süren yağış, kuzey tarafında yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle Karasu ilçe merkezinde binaların bodrum katlarını su bastı, yollar sular altında kaldı.

Adapazarı-Karasu yolu çift yönlü Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arası ulaşıma kapandı. Yolun Adatepe mevkisinde araçlar mahsur kaldı. Ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Bölgede jandarma, emniyet, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Belediyesi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ayrıca jandarma ve polis ekipleri, güzergahın iki yönünde sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

İKİ İLDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildi.

Kaynak: AA / İHA

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Kaynak: Haberler.com