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İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma

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İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanağın bilançosu belli oldu. İstanbul Valiliği, kent genelinde 1277 su baskını ve 15 heyelan meydana geldiğini, 47 kişinin mahsur kaldığını açıkladı. Yağış nedeniyle yüzlerce ev, iş yeri ve araçla ilgili ihbar yapılırken, en fazla yağış metrekareye 193,84 kilogramla Beykoz-Ömerli'de ölçüldü. AFAD bünyesinde kriz masası oluşturulurken, 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin sahada müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

8 BİN PERSONEL, 2 BİN ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ İLE MÜDAHALE

Açıklamada, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

1277 SU BASKINI VE 15 HEYELAN YAŞANDI, 47 KİŞİ MAHSUR KALDI

Valilik açıklamasında, ihbar kayıtlarına göre 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayı yaşandığı bildirildi. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeriyle ilgili ihbar kaydı oluşturulduğu belirtildi.

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ-ÖMERLİ’DE

İstanbul’da ölçülen yağış miktarlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Beykoz-Ömerli’de metrekareye 193,84 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak’ta 124,72 kilogram, Arnavutköy’de 125,9 kilogram, Çatalca’da 75,2 kilogram, Kartal’da 14,3 kilogram ve Bakırköy’de 6,8 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığı belirtilen açıklamada, havalimanlarında pistlerin açık olduğu ve iptal sefer bulunmadığı ifade edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Valilik, olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Öte yandan, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kapsamı dışında tutulduğu belirtildi. 

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Özdemir:

ne güzel İstanbul be

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