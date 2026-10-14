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Antalya Demre'de sel felaketi! Başkan: 100 yıllık tarihte böyle yağış görmedik

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Antalya Demre'de sel felaketi! Başkan: 100 yıllık tarihte böyle yağış görmedik
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Antalya'da gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırınca Demre'de sel oluştu, yolları su bastı ve çok sayıda araç mahsur kaldı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Üçağız, Çevreli, Yavu ve Kapaklı'da 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmediklerini belirterek AFAD, DSİ, Karayolları ve belediye ekiplerinin evleri, seraları ve yolları tek tek elden geçirdiğini söyledi.

ANTALYA'da gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Demre ilçesinde yoğun yağış nedeniyle sel oluştu, çok sayıda araç yollarda kaldı.

ARAÇLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Yoğun yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, akşam saatlerinde yağmur etkisini artırdı. Kent merkezinin yanı sıra sağanak ilçelerde de etkili oldu. Özellikle Demre ilçesinde sağanak nedeniyle sel oluştu. Yolların suyla dolması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

BAŞKAN DURAN: 4 KÖYDE BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİK

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Çok şiddetli, ben 100 yıllık tarihte böyle bir yağış 4 köyde görmedik. Öncelikle Üçağız, sonra Çevreli, akabinde Yavu ve Kapaklı. Evlerden, AFAD ekiplerimiz, Devlet Su İşleri, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi olarak şu anda evleri, seraları, yolları, her şeyi elden geçiriyoruz. AFAD burada. Büyükşehir burada. Allah razı olsun. Sayın kaymakamımızla beraber biz de olay yerindeyiz. İlk saatten itibaren sayın kaymakamımızla beraber olay yerindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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