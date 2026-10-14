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İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı! Dikkat çeken hediye

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İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı! Dikkat çeken hediye
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevine son verilen A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile vedalaştı. Hacıosmanoğlu, Montella'ya, Kosova - Türkiye maçının ardından kendisinin Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.

A Milli Futbol Takımı’nda geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. 

HACIOSMANOĞLU'NDAN MONTELLA'YA VEDA

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı.

Başkan Hacıosmanoğlu; teknik direktörlük süresi boyunca yakalanan başarılar ve hizmetleri için İtalyan teknik adam teşekkür edip, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, görüşmenin ardından Vincenzo Montella'ya, Kosova - Türkiye maçının ardından kendisinin Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Bu ülkede şampiyonluk kupası vermeyen zat, gitmiş buna hediye veriyor, Türkiye nin futboluda emin ellerde maşallah.

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