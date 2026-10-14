Haberler

Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynanacak Hoffenheim maçının kamp kadrosuna alınmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Almanya'ya hareket etti.

VLAHOVIC KADRODA YOK

Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla sağlık ekibinin tedavisini sürdürdüğü Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, Hoffenheim karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin Hoffenheim maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandıBeşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 246 sitede yayınlandı.
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul için kırmızı alarma geçildi! 3 kurumdan peş peşe uyarı
Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

İki şehir arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren gencin ailesine 5'er ay hapis! Hüküm geri bırakıldı, abla isyan etti

Kanlı montları yıkamışlardı! Katilin ailesine 5'er ay hapis
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Çatalca'da gemi karaya oturdu

Fırtına nedeniyle halat koptu, koca gemi karaya oturdu
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

Ortaokulda kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı