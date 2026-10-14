Haberler

Sarıyer Ayazağa'da sağanak su baskını ve elektrik kesintisine yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa'da sağanak su baskını ve elektrik kesintisine yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli sağanak, birçok mahallede su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakları kaplayan yağmur suları ulaşımı güçleştirirken, yaşanan elektrik kesintileriyle mahalleler karanlıkta kaldı ve vatandaşlar sokağa çıktı.

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, karanlıkta kalan mahallelerde vatandaşlar sokağa çıktı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakları kaplayan yağmur suları nedeniyle yollar adeta dereye döndü. Birçok mahallede yaşanan su baskınları, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi.

Elektrikler kesildi, mahalleli sokağa çıktı

Su baskınlarının yaşandığı bölgede yağış nedeniyle elektrik kesintileri de meydana geldi. Elektriklerin kesilmesiyle mahalleler tamamen karanlıkta kaldı. Su baskınları ve kesintilerin ardından mahalle sakinleri sokağa çıktı.

Yolları kaplayan sular ve elektrik kesintileri nedeniyle bölgede yaşam zorlaşırken, sağanağın etkilediği mahallelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

Film değil gerçek! İstanbul sular altında
''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten çarpıcı cevap

''G.Saray'ın atmosferi nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten flaş cevap
İstanbul Havalimanı'nda çikolata kaplı uyuşturucu! İranlı 2 yolcu taksiye binmek üzereyken yakalandı

Taksiye binmek üzereydiler! Valizdeki çikolataların sırrı çözüldü
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı

Bir tarafta araçlar sürüklendi, diğer tarafta halatla yaşama tutunuldu
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul için kırmızı alarma geçildi! 3 kurumdan peş peşe uyarı