Topuklu ayakkabısını giyen kadın, başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Sınırları zorlayan sıradışı rekorlara bir yenisi daha eklendi. Atletizm pistlerinde alışık olduğumuz profesyonel koşu ayakkabılarının aksine, bu kez tarihe geçen rekor stiletto topuklularla kırıldı.

TOPUKLU AYAKKABIYLA 100 METREYİ 13 SANİYEDE KOŞTU

Zorlu parkurda yüksek topuklu ayakkabılarıyla depar atan kadın sporcu, 100 metre mesafeyi yalnızca 13.557 saniyede tamamlayarak kırılması güç bir başarıya imza attı. Denge sağlamanın dahi son derece zor olduğu yüksek topuklarla sergilediği bu olağanüstü sürat, izleyenleri adeta hayrete düşürdü.

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Gerekli tüm ölçüm ve kontrollerin ardından resmiyet kazanan bu inanılmaz derece, yetkililer tarafından tescillenerek Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini aldı.