Cizre Haberleri - Cizre Haber - Haberler

Cizre Haberleri
Cizre haber, Cizre son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyorVoleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 19 Şubat Cumartesi günü Altekma ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Cizre'de vatandaşlar 'sahte para' konusunda bilgilendirildiŞırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri, esnaf ve vatandaşları, "Parada Sahtecilik" konusunda bilgilendirip, broşür dağıttı.
Çavuşoğlu-Haavisto görüşmesiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yu karşılaması Fotoğraf çekimi İkili görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 20226 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'na ve Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış...
Cizre Kaymakamı Tunç öğrencilerle bir araya geldiCizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yarıyıl tatilinin sona erdiği ilk gün öğrencilerle bir araya geldi.
Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısıCizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından dolandırıcılık ve malvarlığına karşı işlenen suçlar konusunda esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbe irat ettiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hz. Nuh Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.
Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdiSon dakika haberleri: Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşları "parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirdi.
Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret ettiCizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Cizre'de vatandaşlar 'Parada Sahtecilik' konusunda bilgilendirildiŞırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri ilçede bulunan esnaf ve vatandaşları 'Parada Sahtecilik' konusunda bilgilendirip, broşür dağıttı.
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttıŞırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.
Son dakika haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdiSon dakika gündem haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirdi.
Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret ettiGölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit üsteğmen İsmail Demircan ve özel harekat polisi Bayram Özdere'nin ailesini ziyaret etti.
Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandıCizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandıÖğretim verilen 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandı.
Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ü voleybol takımı ziyaret ettiCizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ü Cizre Spor Lisesi bayan voleybol takımı sporcuları ziyaret etti.
Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını sürdürüyorAllpower Akü Cizre Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Halkbank'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Erek Beş Yıldız Spor evinde kazandıTürkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Şırnak Cizre Yıldızlar Spor Kulübünü 42-30 mağlup etti.
Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyorVoleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Allpower Akü Cizre Belediyespor, play-off hedefiyle ikinci yarıya hazırlanıyor.
Cizre Emniyet Müdürlüğü öğrenciler için voleybol turnuvası başlattıTerör ve Toplumsal Olayların son bulduğu, huzur ve güvenliğin hakim olduğu Şırnak'ın Cizre İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik voleybol turnuvası başlatıldı.
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Cizre'de Şehitler Kütüphanesi'nin açılışına katıldıSon dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Şırnaklı çocuklarımıza, gençlerimize eğitim, spor, sanat alanında çok güçlü destekler verilmektedir, verilmeye de devam edilecektir.
Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldıSilopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı ŞIRNAK Şırnak ve ilçelerinde İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali Silopi ilçesinde yapıldı.
Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürlüğü, liseler arası futbol turnuvası düzenlediSon dakika haberleri: Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "Cizre'nin Ejderleri Liseler Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi.
Son dakika! Cizre emniyeti sosyal aktivitelerle çocukları suçtan koruyorSon dakika haber... Cizre emniyeti sosyal aktivitelerle çocukları suçtan koruyor Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinin bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğu Cizre'nin Ejderleri liseler arası futbol turnuvasının final maçı renkli görüntülere sahne oldu.
Cizre'de pasta yapımı ve sunumu kursu açıldıCizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinin hayata geçirdiği Umuda Açan Nergis Çiçekleri Projesi kapsamında pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı.
Cizre'de öğretmenlere yönelik seminerCizre ilçesinde öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.
Son dakika: Cizre'de Emniyet Müdürlüğü öğrencilere yönelik gitar ve bağlama kursu düzenlediSon dakika gündem haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik gitar ve bağlama kursu düzenlendi.
Avustralya Büyükelçiliği destekledi, Cizre'de kız çocuklarına yönelik proje hayata geçtiAvustralya Büyükelçiliği destekledi, Cizre'de kız çocuklarına yönelik proje hayata geçti Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Avustralya Büyükelçiliği'nin destekleri ile kız çocuklarında teknoloji okuryazarlığı projesinin açılışı yapıldı.
Cizre'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldıŞırnak merkez ve ilçelerindeki İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının il finali Cizre ilçesinde gerçekleşti.
TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyorAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda, "Yapılan hazırlık çalışmalarının son halini yarın TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.
Son dakika haberleri: Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandıSon dakika gündem haberine göre Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.
Son dakika haberi: CİZRE'DE ÖLDÜRÜLEN GÜVEN SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİSon dakika haberine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKKKCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldiSon dakika haberi: AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingiCizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingiŞIRNAK Şırnak'ın Cizre ilçesinde aşiretler ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilci ile üyeleri 4 Aralık tarihinde AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in öldürülmesini protesto etmek için 'teröre lanet...
Cizre'de STK'ler ve kanaat önderleri Tahir Güven'in katledildiği saldırıyı kınadıŞırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri, eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırıyı kınadı.
CİZRE'DE, TAHİR GÜVEN'İN ÖLDÜRÜLMESİNE 'TERÖRE LANET MİTİNGİ' İLE TEPKİŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, bölgede bulunan aşiretler ve STK temsilcileri, 4 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesini protesto etti.
HDP'li Kaçmaz, kardeşinin tutuklanmasının komplo olduğunu ileri sürdüHDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili kardeşinin tutuklanmasının, kendisine yönelik komplo olduğunu iddia etti.
Son dakika haber! Tahir Güven cinayetinde 2 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldıSon dakika gelişmesine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök için 48 saatlik ek gözaltı süresi alındı, diğer 26 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandıŞırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
Aşiret lideri Tahir Güven'in öldürülmesinde HDP'li vekilin kardeşi tutuklandıAK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i aile apartmanında saklayan HDP milletvekilli Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika haber! HDP milletvekilinin kardeşi teröristi saklamak suçundan tutuklandıSon dakika haberlerine göre AK Parti'nin eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayında HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi teröristi saklamak suçundan tutuklandı.
Bakan Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacakİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Cizre Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in Ulaş köyündeki taziyesine katılarak "Tahir ağayı hem tanırdık, hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir" dedi.
Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak"Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in taziyesinde, "Kanı yerde kalmayacak, bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltıİÇİŞLERİ Bakanlığı, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltındaEski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Bugün gerçekleştirilen operasyon sonucunda PKK/ KCK terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirtilen 26 kişi gözaltına alındı.
Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulunduŞırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde temaslarda bulundu.
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehidimiz Polis Memuru Burak Mart'ın Ailesini Ziyaret EttiVali Dr. Erdinç Yılmaz, 26. 08. 2016 tarihinde Konak Mahallesi Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına, bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü kamyonla yapılan saldırı sonucu şehit...
Son dakika haberleri... Şırnak'ta tutuklanan zanlı Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırı gününü anlattıEdinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili tutuklanan şüpheli E.K, saldırı gününü aktardı.
TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesine DHA ulaştı.
Şırnak Valiliğinden Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama AçıklamasıŞırnak Valiliği eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili, bir kişinin tutuklandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
BASIN AÇIKLAMASI 09.12.2021Cizre İlçemizde 04. 12. 2021 tarihinde, kanaat önderi Tahir GÜVEN'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan adli tahkikat kapsamında, E. K. isimli şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 05. 12.
Cizre'de, AK Parti eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesinde 1 tutuklama (2)VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINDAŞırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili şüpheli Emin Kalkan'ın tutuklandığı öğrenildi.
Kaymakam Tunç, Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldiCizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Hatice Yatılı Kız Kuran Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.
CİZRE'DE, AK PARTİ ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE 3 GÖZALTIŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladıkİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu.
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde konuştu (2)Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırıda pusuyu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını söyledi.
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladıkEdinilen son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu.
Bakan Soylu, HDP'li vekillere dönerek böyle tepki gösterdi: Kürtler sizden nefret ediyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaparken gerginlik sık sık yükseldi. HDP'li vekiller pankart açarak Bakan Soylu'yu protesto ederken, Soylu ise kürsüden üç kez "Kürtler sizden nefret ediyor" diyerek haykırdı.
Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladıBütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekilin evinde yakaladıklarını açıkladı. Bakan Soylu, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." dedi.
Cizre'de okçuluk kursu açıldıCizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin hayata geçirdiği "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" adlı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde okçuluk kursu açıldı.
Tahir Güven'in katledildiği saldırı kınandıŞırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırı kınandı.
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDUValimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun tamamlanmakta aşamasına gelen inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Son dakika haber! AK PARTİ CİZRE ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜSon dakika gündem haberine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Silahlı saldırıda öldürülen AK Parti eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildiSilahlı saldırıda öldürülen AK Parti eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven, otopsisinin ardından...
Öldürülen AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildiŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven, otopsisinin ardından binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda öldürüldüAK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybettiAk Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Şırnak'ın Cizre İlçesinde Ak Parti Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven uğradığı silahlı saldırıda öldü.
Son dakika haberleri | Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldüSon dakika haberleri: Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Cizre'de "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendiŞırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.
Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğiCizre ilçesinde Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre'de öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldıŞırnak'ın Cizre ilçesinde yardıma muhtaç ilkokul öğrencilerine bin 111 adet kışlık bot dağıtımı yapıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldıKaymakam / Belediye Başkan V. Mehmet Tunç'un katılımıyla İlçe Artukoğlu İlkokulunda öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı.
Cizre'de öğrenciler düzenlenen piknikte polislerle bir araya geldiŞırnak'ın Cizre ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar polislerle piknik yaptı.
Kaymakam Tunç vatandaşlarla bir araya geldiŞırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kurumları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele GünüCizre ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.
Cizre'de Öğretmenler Günü kutlandıCizre ilçesinde Eğitim Bir-Sen tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre'de öğrenciler için sinema etkinliğiCizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin öğrencilere yönelik düzenlediği sinema günleri etkinlikleri devam ediyor.
Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldıŞırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında 40 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine katıldı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilciliği törenle açıldıŞırnak'ın Cizre ilçesinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği törenle açıldı.
Son dakika haber: CİZRE'DE EL BOMBASIYLA YARALANAN KORUCUBAŞINA DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞSon dakika haberler... ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde evinin önünde el bombalı saldırıya uğrayıp yaralanan korucubaşı Emin Negiz'in (47) hastanede tedavisi sürüyor.
Son dakika haber... Cizre'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı toplantısıGelen son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında belediyede organize edilen toplantıya katıldı.
Cizre'de "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı yapıldıCizre'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında toplantı yapıldı.
Cizre'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildiCizre ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında trafik denetimi yapıldı.
Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, öğrencilerle bir araya geldiCizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin organize ettiği etkinlikte öğrencilerle bowling oynadı.
Cizre Kaymakamı Tunç, çalışmaları incelediCizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Konak Mahallesi Dicle Nehri knarında yapılacak olan Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi.
Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardıCizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, parada sahtecilik suçları hakkında esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.
Cizre'de polisten vatandaşlara dolandırıcılık uyarısıCizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık ve malvarlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, vatandaşlarla maç izlediŞırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Cizre Serhatspor ile Kurtalanspor maçını izledi.
Cizre'de çiftçilere çeşitli malzemeler dağıtıldıCizre Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen Sütçülükte Nasırlı Eller Projesi kapsamında çiftçilere, 50 çadır, 100 süt sağım makinesi, yayık makineleri ve güneş enerji panelleri dağıtıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili üs bölgesinde askerlerle bir araya geldiŞırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, jandarma karakollarını ve Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Üst Bölgesini ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama- Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama Karadağ'ın Budva şehrinde 13-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3.
Cizre'de öğretmenlere yönelik "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci" konulu seminerŞırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakamlık ile Afet ve AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik, "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci" konulu seminer düzenlendi.
Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcu Cizre'de coşkuyla karşılandıKaradağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nurselen Yalgettekin için Cizre ilçesindeki okulunda coşkulu karşılama yapıldı.
Cizre'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı- Cizre'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
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