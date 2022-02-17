Cizre Haberleri - Cizre Haber - Haberler
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Cizre Haberleri

Cizre haber, Cizre son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor

Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 19 Şubat Cumartesi günü Altekma ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Cizre - 15 Dakika Önce
Cizre'de vatandaşlar 'sahte para' konusunda bilgilendirildi

Cizre'de vatandaşlar 'sahte para' konusunda bilgilendirildi

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri, esnaf ve vatandaşları, "Parada Sahtecilik" konusunda bilgilendirip, broşür dağıttı.
Cizre - Dün 15:40
Çavuşoğlu-Haavisto görüşmesi

Çavuşoğlu-Haavisto görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yu karşılaması Fotoğraf çekimi İkili görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Cizre - 08.02.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'na ve Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış...
Cizre - 08.02.2022
Cizre Kaymakamı Tunç öğrencilerle bir araya geldi

Cizre Kaymakamı Tunç öğrencilerle bir araya geldi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yarıyıl tatilinin sona erdiği ilk gün öğrencilerle bir araya geldi.
Cizre - 07.02.2022
Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından dolandırıcılık ve malvarlığına karşı işlenen suçlar konusunda esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.
Cizre - 05.02.2022
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hz. Nuh Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.
Cizre - 04.02.2022
Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi

Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi

Son dakika haberleri: Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşları "parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirdi.
Cizre - 02.02.2022
Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret etti

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret etti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Cizre - 02.02.2022
Cizre'de vatandaşlar 'Parada Sahtecilik' konusunda bilgilendirildi

Cizre'de vatandaşlar 'Parada Sahtecilik' konusunda bilgilendirildi

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri ilçede bulunan esnaf ve vatandaşları 'Parada Sahtecilik' konusunda bilgilendirip, broşür dağıttı.
Cizre - 02.02.2022
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı

Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.
Cizre - 01.02.2022
Son dakika haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi

Son dakika haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirdi.
Cizre - 01.02.2022
Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti

Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit üsteğmen İsmail Demircan ve özel harekat polisi Bayram Özdere'nin ailesini ziyaret etti.
Cizre - 27.01.2022
Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandı

Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandı

Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandıÖğretim verilen 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandı.
Cizre - 21.01.2022

Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor
Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ü voleybol takımı ziyaret etti

Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ü voleybol takımı ziyaret etti

Cizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ü Cizre Spor Lisesi bayan voleybol takımı sporcuları ziyaret etti.
Cizre - 19.01.2022
Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Allpower Akü Cizre Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Halkbank'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Cizre - 13.01.2022
Erek Beş Yıldız Spor evinde kazandı

Erek Beş Yıldız Spor evinde kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Şırnak Cizre Yıldızlar Spor Kulübünü 42-30 mağlup etti.
Cizre - 10.01.2022
Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyor

Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Allpower Akü Cizre Belediyespor, play-off hedefiyle ikinci yarıya hazırlanıyor.
Cizre - 07.01.2022
Cizre Emniyet Müdürlüğü öğrenciler için voleybol turnuvası başlattı

Cizre Emniyet Müdürlüğü öğrenciler için voleybol turnuvası başlattı

Terör ve Toplumsal Olayların son bulduğu, huzur ve güvenliğin hakim olduğu Şırnak'ın Cizre İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik voleybol turnuvası başlatıldı.
Cizre - 03.01.2022
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Cizre'de Şehitler Kütüphanesi'nin açılışına katıldı

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Cizre'de Şehitler Kütüphanesi'nin açılışına katıldı

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Şırnaklı çocuklarımıza, gençlerimize eğitim, spor, sanat alanında çok güçlü destekler verilmektedir, verilmeye de devam edilecektir.
Cizre - 01.01.2022
Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı ŞIRNAK Şırnak ve ilçelerinde İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali Silopi ilçesinde yapıldı.
Cizre - 27.12.2021
Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürlüğü, liseler arası futbol turnuvası düzenledi

Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürlüğü, liseler arası futbol turnuvası düzenledi

Son dakika haberleri: Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "Cizre'nin Ejderleri Liseler Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi.
Cizre - 25.12.2021
Son dakika! Cizre emniyeti sosyal aktivitelerle çocukları suçtan koruyor

Son dakika! Cizre emniyeti sosyal aktivitelerle çocukları suçtan koruyor

Son dakika haber... Cizre emniyeti sosyal aktivitelerle çocukları suçtan koruyor Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinin bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğu Cizre'nin Ejderleri liseler arası futbol turnuvasının final maçı renkli görüntülere sahne oldu.
Cizre - 25.12.2021
Cizre'de pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı

Cizre'de pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinin hayata geçirdiği Umuda Açan Nergis Çiçekleri Projesi kapsamında pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı.
Cizre - 24.12.2021
Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer

Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer

Cizre ilçesinde öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.
Cizre - 24.12.2021
Son dakika: Cizre'de Emniyet Müdürlüğü öğrencilere yönelik gitar ve bağlama kursu düzenledi

Son dakika: Cizre'de Emniyet Müdürlüğü öğrencilere yönelik gitar ve bağlama kursu düzenledi

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik gitar ve bağlama kursu düzenlendi.
Cizre - 22.12.2021
Avustralya Büyükelçiliği destekledi, Cizre'de kız çocuklarına yönelik proje hayata geçti

Avustralya Büyükelçiliği destekledi, Cizre'de kız çocuklarına yönelik proje hayata geçti

Avustralya Büyükelçiliği destekledi, Cizre'de kız çocuklarına yönelik proje hayata geçti Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Avustralya Büyükelçiliği'nin destekleri ile kız çocuklarında teknoloji okuryazarlığı projesinin açılışı yapıldı.
Cizre - 17.12.2021
Cizre'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı

Cizre'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı

Şırnak merkez ve ilçelerindeki İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının il finali Cizre ilçesinde gerçekleşti.
Cizre - 17.12.2021
TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda, "Yapılan hazırlık çalışmalarının son halini yarın TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.
Cizre - 17.12.2021
Son dakika haberleri: Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.
Cizre - 16.12.2021
Son dakika haberi: CİZRE'DE ÖLDÜRÜLEN GÜVEN SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Son dakika haberi: CİZRE'DE ÖLDÜRÜLEN GÜVEN SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Son dakika haberine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKKKCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cizre - 16.12.2021
Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi! Cizre'de öldürülen Güven soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi: AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cizre - 16.12.2021
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi

Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi

Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingiŞIRNAK Şırnak'ın Cizre ilçesinde aşiretler ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilci ile üyeleri 4 Aralık tarihinde AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in öldürülmesini protesto etmek için 'teröre lanet...
Cizre - 15.12.2021
Cizre'de STK'ler ve kanaat önderleri Tahir Güven'in katledildiği saldırıyı kınadı

Cizre'de STK'ler ve kanaat önderleri Tahir Güven'in katledildiği saldırıyı kınadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri, eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırıyı kınadı.
Cizre - 15.12.2021
CİZRE'DE, TAHİR GÜVEN'İN ÖLDÜRÜLMESİNE 'TERÖRE LANET MİTİNGİ' İLE TEPKİ

CİZRE'DE, TAHİR GÜVEN'İN ÖLDÜRÜLMESİNE 'TERÖRE LANET MİTİNGİ' İLE TEPKİ

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, bölgede bulunan aşiretler ve STK temsilcileri, 4 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesini protesto etti.
Cizre - 15.12.2021
HDP'li Kaçmaz, kardeşinin tutuklanmasının komplo olduğunu ileri sürdü

HDP'li Kaçmaz, kardeşinin tutuklanmasının komplo olduğunu ileri sürdü

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili kardeşinin tutuklanmasının, kendisine yönelik komplo olduğunu iddia etti.
Cizre - 13.12.2021
Son dakika haber! Tahir Güven cinayetinde 2 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı

Son dakika haber! Tahir Güven cinayetinde 2 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök için 48 saatlik ek gözaltı süresi alındı, diğer 26 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
Cizre - 12.12.2021
Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
Cizre - 11.12.2021
Aşiret lideri Tahir Güven'in öldürülmesinde HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı

Aşiret lideri Tahir Güven'in öldürülmesinde HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i aile apartmanında saklayan HDP milletvekilli Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre - 11.12.2021
Son dakika haber! HDP milletvekilinin kardeşi teröristi saklamak suçundan tutuklandı

Son dakika haber! HDP milletvekilinin kardeşi teröristi saklamak suçundan tutuklandı

Son dakika haberlerine göre AK Parti'nin eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayında HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi teröristi saklamak suçundan tutuklandı.
Cizre - 11.12.2021
Bakan Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak

Bakan Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Cizre Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in Ulaş köyündeki taziyesine katılarak "Tahir ağayı hem tanırdık, hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir" dedi.
Cizre - 11.12.2021
Son dakika gündem: Bakan Soylu: 'Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak'

Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak"

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in taziyesinde, "Kanı yerde kalmayacak, bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.
Cizre - 11.12.2021
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Cizre - 11.12.2021
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltında

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltında

Eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Bugün gerçekleştirilen operasyon sonucunda PKK/ KCK terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirtilen 26 kişi gözaltına alındı.
Cizre - 11.12.2021
Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

Vali Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde temaslarda bulundu.
Cizre - 11.12.2021
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehidimiz Polis Memuru Burak Mart'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehidimiz Polis Memuru Burak Mart'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 26. 08. 2016 tarihinde Konak Mahallesi Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına, bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü kamyonla yapılan saldırı sonucu şehit...
Cizre - 10.12.2021
Son dakika haberleri... Şırnak'ta tutuklanan zanlı Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırı gününü anlattı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta tutuklanan zanlı Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırı gününü anlattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili tutuklanan şüpheli E.K, saldırı gününü aktardı.
Cizre - 10.12.2021
TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ

TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesine DHA ulaştı.
Cizre - 10.12.2021
Şırnak Valiliğinden Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Şırnak Valiliğinden Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Şırnak Valiliği eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili, bir kişinin tutuklandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Cizre - 09.12.2021
BASIN AÇIKLAMASI 09.12.2021

BASIN AÇIKLAMASI 09.12.2021

Cizre İlçemizde 04. 12. 2021 tarihinde, kanaat önderi Tahir GÜVEN'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan adli tahkikat kapsamında, E. K. isimli şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 05. 12.
Cizre - 09.12.2021
Cizre'de, AK Parti eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesinde 1 tutuklama (2)

Cizre'de, AK Parti eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesinde 1 tutuklama (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINDAŞırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili şüpheli Emin Kalkan'ın tutuklandığı öğrenildi.
Cizre - 09.12.2021
Kaymakam Tunç, Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Kaymakam Tunç, Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Hatice Yatılı Kız Kuran Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.
Cizre - 09.12.2021
CİZRE'DE, AK PARTİ ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE 3 GÖZALTI

CİZRE'DE, AK PARTİ ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE 3 GÖZALTI

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cizre - 09.12.2021
Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık

Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu.
Cizre - 09.12.2021
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde konuştu (2)

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde konuştu (2)

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırıda pusuyu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını söyledi.
Cizre - 09.12.2021
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık

Edinilen son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu.
Cizre - 09.12.2021
Bakan Soylu, HDP'li vekillere dönerek böyle tepki gösterdi: Kürtler sizden nefret ediyor

Bakan Soylu, HDP'li vekillere dönerek böyle tepki gösterdi: Kürtler sizden nefret ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaparken gerginlik sık sık yükseldi. HDP'li vekiller pankart açarak Bakan Soylu'yu protesto ederken, Soylu ise kürsüden üç kez "Kürtler sizden nefret ediyor" diyerek haykırdı.
Cizre - 09.12.2021
Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı

Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı

Bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekilin evinde yakaladıklarını açıkladı. Bakan Soylu, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." dedi.
Cizre - 08.12.2021
Cizre'de okçuluk kursu açıldı

Cizre'de okçuluk kursu açıldı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin hayata geçirdiği "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" adlı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde okçuluk kursu açıldı.
Cizre - 08.12.2021
Tahir Güven'in katledildiği saldırı kınandı

Tahir Güven'in katledildiği saldırı kınandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırı kınandı.
Cizre - 08.12.2021
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun tamamlanmakta aşamasına gelen inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Cizre - 07.12.2021
Son dakika haber! AK PARTİ CİZRE ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haber! AK PARTİ CİZRE ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Cizre - 05.12.2021
Silahlı saldırıda öldürülen AK Parti eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

Silahlı saldırıda öldürülen AK Parti eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

Silahlı saldırıda öldürülen AK Parti eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven, otopsisinin ardından...
Cizre - 05.12.2021
Öldürülen AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

Öldürülen AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven, otopsisinin ardından binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cizre - 05.12.2021
Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda öldürüldü

Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda öldürüldü

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Cizre - 04.12.2021
Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Şırnak'ın Cizre İlçesinde Ak Parti Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven uğradığı silahlı saldırıda öldü.
Cizre - 04.12.2021
Son dakika haberleri | Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika haberleri | Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika haberleri: Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Cizre - 04.12.2021
Cizre'de 'Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi

Cizre'de "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.
Cizre - 03.12.2021
Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Cizre ilçesinde Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre - 03.12.2021
Cizre'de öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

Cizre'de öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yardıma muhtaç ilkokul öğrencilerine bin 111 adet kışlık bot dağıtımı yapıldı.
Cizre - 01.12.2021
Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

Kaymakam / Belediye Başkan V. Mehmet Tunç'un katılımıyla İlçe Artukoğlu İlkokulunda öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı.
Cizre - 01.12.2021
Cizre'de öğrenciler düzenlenen piknikte polislerle bir araya geldi

Cizre'de öğrenciler düzenlenen piknikte polislerle bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar polislerle piknik yaptı.
Cizre - 29.11.2021
Kaymakam Tunç vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Tunç vatandaşlarla bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kurumları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Cizre - 28.11.2021
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Cizre ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.
Cizre - 26.11.2021
Cizre'de Öğretmenler Günü kutlandı

Cizre'de Öğretmenler Günü kutlandı

Cizre ilçesinde Eğitim Bir-Sen tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre - 25.11.2021
Cizre'de öğrenciler için sinema etkinliği

Cizre'de öğrenciler için sinema etkinliği

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin öğrencilere yönelik düzenlediği sinema günleri etkinlikleri devam ediyor.
Cizre - 24.11.2021
Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı

Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında 40 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine katıldı.
Cizre - 19.11.2021
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilciliği törenle açıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilciliği törenle açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği törenle açıldı.
Cizre - 19.11.2021
Son dakika haber: CİZRE'DE EL BOMBASIYLA YARALANAN KORUCUBAŞINA DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞ

Son dakika haber: CİZRE'DE EL BOMBASIYLA YARALANAN KORUCUBAŞINA DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞ

Son dakika haberler... ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde evinin önünde el bombalı saldırıya uğrayıp yaralanan korucubaşı Emin Negiz'in (47) hastanede tedavisi sürüyor.
Cizre - 17.11.2021
Son dakika haber... Cizre'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı toplantısı

Son dakika haber... Cizre'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı toplantısı

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında belediyede organize edilen toplantıya katıldı.
Cizre - 17.11.2021
Cizre'de 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' toplantısı yapıldı

Cizre'de "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı yapıldı

Cizre'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında toplantı yapıldı.
Cizre - 16.11.2021
Cizre'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi

Cizre'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi

Cizre ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında trafik denetimi yapıldı.
Cizre - 13.11.2021
Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi

Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi

Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin organize ettiği etkinlikte öğrencilerle bowling oynadı.
Cizre - 13.11.2021
Cizre Kaymakamı Tunç, çalışmaları inceledi

Cizre Kaymakamı Tunç, çalışmaları inceledi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Konak Mahallesi Dicle Nehri knarında yapılacak olan Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi.
Cizre - 12.11.2021
Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, parada sahtecilik suçları hakkında esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.
Cizre - 10.11.2021
Cizre'de polisten vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cizre'de polisten vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık ve malvarlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.
Cizre - 08.11.2021
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, vatandaşlarla maç izledi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, vatandaşlarla maç izledi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Cizre Serhatspor ile Kurtalanspor maçını izledi.
Cizre - 08.11.2021
Cizre'de çiftçilere çeşitli malzemeler dağıtıldı

Cizre'de çiftçilere çeşitli malzemeler dağıtıldı

Cizre Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen Sütçülükte Nasırlı Eller Projesi kapsamında çiftçilere, 50 çadır, 100 süt sağım makinesi, yayık makineleri ve güneş enerji panelleri dağıtıldı.
Cizre - 05.11.2021
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili üs bölgesinde askerlerle bir araya geldi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili üs bölgesinde askerlerle bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, jandarma karakollarını ve Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Üst Bölgesini ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.
Cizre - 31.10.2021
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama

Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama

- Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama Karadağ'ın Budva şehrinde 13-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3.
Cizre - 28.10.2021
Cizre'de öğretmenlere yönelik 'Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci' konulu seminer

Cizre'de öğretmenlere yönelik "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci" konulu seminer

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakamlık ile Afet ve AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik, "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci" konulu seminer düzenlendi.
Cizre - 28.10.2021
Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcu Cizre'de coşkuyla karşılandı

Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcu Cizre'de coşkuyla karşılandı

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nurselen Yalgettekin için Cizre ilçesindeki okulunda coşkulu karşılama yapıldı.
Cizre - 28.10.2021
Cizre'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

Cizre'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

- Cizre'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Cizre - 27.10.2021

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