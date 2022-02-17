Cizre Haberleri - Cizre Haber - Haberler

Bakan Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Cizre Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in Ulaş köyündeki taziyesine katılarak "Tahir ağayı hem tanırdık, hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir" dedi.

Cizre - 11.12.2021