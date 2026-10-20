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Şırnak Cizre'de 6 yaşındaki çocuk minibüs çarpması sonucu hastanede öldü

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Cudi Mahallesi Spor Lisesi yakınlarında 6 yaşındaki Barış Elma'ya plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Kazada çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Elma, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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