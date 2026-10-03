Haberler

Cizre'de 25 öğrenci emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislik mesleğini tanıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de 25 öğrenci emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislik mesleğini tanıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte 25 öğrenciye polislik mesleği, güvenlik kuralları ve hizmet araçları tanıtıldı. Öğrenciler birimleri gezerek polislerin çalışmalarını yerinde gördü, polisle iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet müdürlüğünü ziyaret eden 25 öğrenciye, emniyet birimlerinin çalışmaları, genel güvenlik kuralları ve hizmet araçları tanıtıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde gerçekleşen etkinliğe Trafik Denetleme Büro Amirliği, Çevik Kuvvet Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği ekipleri katıldı. Emniyet müdürlüğünü ziyaret eden 25 öğrenciye polislik mesleği ve güvenlik kuralları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Program kapsamında emniyet birimlerini gezen öğrenciler, polislerin yürüttüğü çalışmaları yerinde görme imkanı buldu. Birimlerin görev ve sorumluluklarının anlatıldığı ziyarette, farklı polis ekiplerine ait hizmet araçları da öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikle öğrencilerin polisle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, güvenlik konusunda farkındalıklarının artırılması ve emniyet teşkilatını daha yakından tanımalarının hedeflendiği belirtildi.

Ziyaret sonunda polis amcaları ve ablalarıyla hatıra fotoğrafı çektiren minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor

Ne yaptın Barış Alper! Dünyaya madara olduk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin

Çok saçma komplo teorileri vardı, Şamil Tayyar fena saydırdı

İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim