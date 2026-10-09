Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, iki okulda öğrencilerle aynı sırayı paylaştı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Metin Bostancıoğlu İlkokulu ve Menderes Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle aynı sırayı paylaştı, öğretmenlerin mesleki adanmışlığı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul ziyaretleri kapsamında Metin Bostancıoğlu İlkokulu ile Menderes Ortaokulunu ziyaret etti. Eğitimde öğrenci odaklı bütüncül gelişim ve öğretmenlerin mesleki adanmışlığına dikkat çeken İke, sınıfları tek tek gezip öğrencilerle aynı sıraları paylaştı ve miniklerin gelecek hayallerini dinledi. Eğitimin sadece dört duvar arasında akademik bilgi aktarımından ibaret olmadığını ifade eden Müdür Şahan İke, "Eğitim, çocukların kalbine dokunmayı ve onların potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir gönül seferberliğidir" dedi.

Öğretmenlik mesleğinin sabır, özveri ve büyük bir adanmışlık gerektirdiğini vurgulayan İke, sahadaki nitelikli çalışmalar ile özgün uygulamaların yaygınlaştırılmasının eğitim kalitesini artırmada kilit rol oynadığını belirtti. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında eğitim kadrosuyla bir araya gelen İke, edebiyattan sanata, kültürden eğitime kadar farklı alanlardaki üretimlerin yerinde gözlemlenmesinin ve tecrübe paylaşımının önemine değindi. Geleceğin inşasında en büyük sorumluluğu üstlenen eğitimcilerin emeklerini görünür kılmak adına okul ve sınıf ziyaretlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten İke, sürece katkı sunan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı