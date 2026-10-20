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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerini sürdürüyor

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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerini sürdürüyor
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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ve etiket bilgileri kontrol edilerek halk sağlığı ve güvenilir gıdaya erişim hedefleniyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Cizre'de vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yürütülen denetim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrolörleri ve teknik personel, ilçe merkezindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde kapsamlı incelemeler gerçekleştiriyor. Halk sağlığının korunması, tüketici haklarının gözetilmesi ve hijyen standartlarının sağlanması hedeflenen denetimlerde; gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, teknik-hijyenik şartlar ve etiket bilgileri tek tek kontrol ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Güvenilir gıda, sağlıklı toplum" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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