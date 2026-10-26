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Cizre'de imam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü kutlandı

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Cizre'de imam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü kutlandı
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Cizre'de imam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde imam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü dolayısıyla kapsamlı bir kutlama programı düzenlendi.

İmam hatip okullarının tarihi gelişiminin ele alındığı ve kurucu öncülerinin yad edildiği program, Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, imam hatip okullarının bugünlere gelmesinde büyük emek sarf eden öncü isimler unutulmadı. Okulların yeniden açılmasında liderlik eden Mahmut Celalettin Ökten ile dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri rahmet ve minnetle anıldı. Programda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, akademik başarının yanı sıra milli, manevi ve insani değerlerle donanmış nesiller yetiştirmenin hayati önemi vurgulandı. Ayrıca okullarda bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yürütülen proje ve çalışmaların eğitim hayatına kattığı değerler katılımcılarla paylaşıldı.

"Geleceğe çift kanatlı yürüyoruz"

Programda bir konuşma yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre'nin ilimle yoğrulmuş topraklarında 75 yıl önce dikilen bir fidanın gölgesinde yetişmenin büyük bir gurur ve şans olduğunu belirtti. Birlik ve kardeşliği rehber edindiklerini ifade eden İke, geleceğe 'çift kanatlı' bir vizyonla yürüdüklerini ifade ederek, "Bu anlayışın bir kanadını bilim, fen, teknoloji ve kodlama oluştururken; diğer kanadını ahlak, maneviyat ve kadim değerlerimiz oluşturuyor. Geçmişte bu uğurda ödenen bedelleri asla unutmamalıyız. Cizre'den yükselen bu güçlü meşaleyle geleceğin Türkiye'sinin inşasına kararlılıkla katkı sunacağız" dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulunun yürüttüğü başarılı projeleri de yakından takip ettiğini ve duyduğu memnuniyeti dile getiren İke, imam hatip okullarının öğrencileri dijital dünyanın risklerine karşı koruma ve bilinçlendirmedeki kritik rolüne de dikkat çekti. Sinevizyon gösterimleri, öğrencilerin okuduğu şiir dinletileri ve renkli sahne gösterileriyle devam eden kutlama programı, katılımcıların günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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