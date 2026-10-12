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Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, LGS öğrencilerine sosyal medya tavsiyesi verdi

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Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, LGS öğrencilerine sosyal medya tavsiyesi verdi
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Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Vali Kamil Acun Ortaokulunda LGS öğrencileriyle görüştü. İke, öğrencilere sosyal medyayı doğru kullanmalarını, güvenilir kaynakları tercih etmelerini ve odaklanmanın önemini vurguladı; okul idaresi ve öğretmenlerle de görüştü.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerle görüştü.

Vali Kamil Acun Ortaokulunu ziyaret eden İke, öğrencilerle bir araya geldi.

İke, LGS kapsamındaki merkezi sınava hazılanan öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Sosyal medyanın doğru kullanımı konusunda öğrencilere önerilerde bulunan İke, sosyal medya kullanımının doğru yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin gelecek hedeflerini dinleyen İke, başarının anahtarının odaklanmak olduğunu belirtti.

Bilgiye ulaşma konusunda güvenilir kaynakların tercih edilmesini öneren İke, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

İke, kurum olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını dile getirerek, onlara başarı diledi.

Daha sonra okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen İke, yürütülen akademik çalışmalarla ilgili bilgi aldı, gayretli çalışmalarından dolayı eğitimcilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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