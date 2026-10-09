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Şırnak Cizre'de pamuk hasadında biçerdöver denetimi ve verim tespiti yapılıyor

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Şırnak Cizre'de pamuk hasadında biçerdöver denetimi ve verim tespiti yapılıyor
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde pamuk hasadının başlamasıyla ürün kaybını önlemek amacıyla biçerdöver denetimi ve verim tespiti yapılıyor. Denetime, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Fındık ile kurum personeli ve çiftçiler katıldı; teknik ekipler biçerdöver standartlarını denetledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pamuk hasadının başlaması dolayısıyla ürün kaybının önlenmesi amacıyla biçerdöver denetimi ve verim tespiti yapılıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Fındık, kurum personeli ve çiftçilerle pamuk hasadına katıldı.

Kurum bünyesindeki teknik ekipler biçerdöverlerin çalışma standartlarını denetledi, tarlada verim tespiti için çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen denetimlerle hasadın teknik kurallara uygun yapılmasının sağlanmaya çalışıldığı, ürün kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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