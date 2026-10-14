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Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü, hastanede meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı

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Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü, hastanede meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı
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Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Cizre Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin hayati önemini anlattı. Etkinlikte broşür dağıtıldı, kendi kendine muayene teknikleri ve tarama merkezlerinin imkanları aktarıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Cizre Devlet Hastanesinde düzenledikleri etkinlikle vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin hayati önemini anlattı.

Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde vatandaşlara, meme kanserinde erken tanının ve düzenli taramaların hayati önemi anlatıldı. Toplum sağlığını korumak ve kanser konusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cizre Devlet Hastanesinde kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik düzenlenen programda, meme kanseriyle mücadelede en etkili yöntemin erken teşhis olduğuna dikkat çekildi. Etkinlik bünyesinde görev alan uzman sağlık personeli, erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini vurgulayarak düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlara broşürler dağıtılarak, kendi kendine meme muayenesi yapma teknikleri ve tarama merkezlerinin sunduğu imkanlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kanser riskini en aza indirmek ve erken aşamada tespit sağlamak için tarama programlarına katılmanın önemi bir kez daha hatırlatılarak farkındalık mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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