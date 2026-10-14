Haberler

Cizre'de AFAD, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde öğrencilere eğitim verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de AFAD, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde öğrencilere eğitim verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü, iki ortaokulda öğrencilere afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde afet öncesi, esnası ve sonrası doğru davranışlar uygulamalı anlatıldı; acil durum çantası hazırlamanın önemi aktarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi düzenledi.

Cizre ilçesindeki Artukoğlu Ortaokulu ile Artukoğlu İmam Hatip Ortaokulunda, AFAD İl Müdürlüğü ve okul müdürlükleri iş birliğinde, afet yönetimi ve afetlere hazırlık konularında öğrencilerin bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde farkındalık eğitimi verildi???????.

AFAD ekiplerince öğrencilere, afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Ekipler, olası afet risklerinin zamanında alınacak tedbirlerle nasıl en aza indirilebileceği, okul ve ev ortamlarında alınması gereken yapısal önlemler ile acil durum çantası hazırlamanın önemi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

Trump’ın basın kuruluşlarına Beyaz Saray yasağına mahkeme engeli

Mahkemeden Trump'ı kızdıracak karar! Şimdi başı o kanallarla belada
Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı

Başını örttü, kamera karşısına geçti! Azerbaycanlı sanatçıdan çağrı
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı