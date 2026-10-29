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Şırnak Cizre-İdil yolunda akaryakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı

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Şırnak Cizre-İdil yolunda akaryakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre-İdil kara yolunun Ulaş köyü mevkinde akaryakıt tankeri devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

Cizre- İdil kara yolunun Ulaş köyü mevkisinde, İ.P. yönetimindeki 33 DFD 25 plakalı akaryakıt tankeri, devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.P, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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