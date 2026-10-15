AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar: '50 yıllık sıkıntılar yerini huzura bıraksın'

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında vatandaşlarla bir araya geldiği programda birlik, kardeşlik ve huzur mesajları verdi. Bölgede son 50 yılda yaşanan sıkıntıların yerini huzura bırakması gerektiğini vurgulayan Tatar, "İsteseniz de istemeseniz de Türk ile Kürt kardeştir. Türk ile Kürt'ü kimsenin gücü ayıramaz. Bu coğrafyaya gelen huzura hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Dicle Nehri kenarında düzenlenen programda konuşan Tatar, toplumsal birlikteliğin korunması, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin geleceğinin huzur temelinde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlara hitap eden Tatar, kendisini halkın hizmetkarı olarak gördüğünü belirterek, "Hepimiz bir aileyiz. Hepinizin hizmetkarıyım, sizleri çok seviyorum. Biz birlikte güzeliz. Bugün bu şekilde toplanmamız neyin işareti? Huzurun işareti" ifadelerini kullandı.

"50 yıllık sıkıntılar yerini huzura bıraksın"

Bölgede uzun yıllardır yaşanan sorunlara değinen Tatar, vatandaşların artık yolların, elektriğin, suyun ve diğer temel hizmetlerin konuşulduğu bir döneme ulaşmak istediğini dile getirdi. Huzur ortamının kalıcı hale gelmesiyle köylere dönüşün, yatırımların ve istihdamın önünün açılacağını belirten Tatar, Şırnak'ın sahip olduğu doğal kaynaklara da dikkat çekti. Tatar, "Madem ki 50 yıldan bu yana gördüğümüz sıkıntılar yerini huzura bırakmışsa, artık bu huzura hep birlikte sahip çıkalım. Bu huzur ortamında dağlarımızdan petrol çıktı. Bu coğrafyada, bu bölgede Şırnak'tan zengin bir yer yok. Önemli olan Türk ve Kürtlerin kardeşliğidir" diye konuştu.

Huzurun yalnızca toplumsal barış açısından değil, bölgenin ekonomik kalkınması bakımından da belirleyici olduğunu kaydeden Tatar, güven ve istikrarın sağlanmasıyla yol, elektrik, istihdam ve diğer hizmetlerin de gelişeceğini ifade etti.

"Münafıkların aramıza girmesine izin vermeyelim"

Konuşmasında toplumsal ayrışmalara karşı uyarılarda bulunan Tatar, Türk ve Kürt vatandaşların arasına nifak sokmaya çalışan söylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Tatar, "Artık münafıkların aramıza girmesine izin vermeyelim. Artık göçebeler gibi yollara düşmeyelim. Türk ile Kürt'ü kimsenin gücü ayırmaya yetmez. Bugün bu coğrafyamıza gelen huzura hep birlikte sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta yaşanan bir kavganın sosyal medyada Türk-Kürt kavgası olarak sunulduğunu gördüğünü aktaran Tatar, münferit olayların toplumsal kimlikler üzerinden değerlendirilmesine tepki gösterdi. Türk ve Kürt halkları arasındaki kardeşliğin günlük tartışmalarla bozulamayacağını dile getiren Tatar, birlik ve beraberliğin korunması çağrısında bulundu.

"Siz huzurluysanız ben de evimde huzurluyum"

Vatandaşların sorunlarına çözüm bulmanın öncelikleri olduğunu ifade eden Tatar, hizmet anlayışında siyasi görüş ayrımı yapmadığını vurguladı. Kendisine oy veren veya vermeyen ayrımı gözetmediğini belirten Tatar, her vatandaşın talebini dinlemeye hazır olduğunu söyledi. Tatar, "Siz yoksanız biz yokuz. Siz huzursuzsanız biz huzursuzuz. Bir eksiğimiz varsa devletimiz yanımızda, ben de hizmetkarınızım, hepinizin emrindeyim. Siz huzurluysanız inan ben evimde huzurluyum. Siz huzursuzsanız ben huzursuzum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların siyasi görüşlerine saygı duyduğunu belirten Tatar, hizmetin oy hesabına indirgenemeyeceğini dile getirerek, "Fikri ne olursa olsun hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmamışım. Bir oyun hesabını yapsam bu adamlık değildir" dedi.

"Çocuklarımız doktor, savcı, hakim, kaymakam olsun"

Bölgenin geleceğinin eğitimli nesillerle şekilleneceğini vurgulayan Tatar, çocukların huzurlu bir ortamda büyümesi ve meslek sahibi olması gerektiğini söyledi. Ailelerin en büyük beklentisinin çocuklarına güvenli ve umut dolu bir gelecek hazırlamak olduğunu ifade eden Tatar, "Huzurumuzu arayalım, bu çocuklarımızın hepsi doktor, savcı, hakim, kaymakam olsunlar. Bizim derdimiz sizlersiniz" diye konuştu.

Vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde kendilerine ulaşabileceklerini belirten Tatar, "Bir derdiniz varsa hep birlikte gelin. Başım gözüm üstüne. Biz demişiz Mevlana dergahıyız. Ne olursan ol gel" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Kürt kardeşliğine yönelik sözlerine de değinen Tatar, bu konuda siyasi irade ve kararlılık vurgusu yaptı. Huzurun kalıcı hale gelmesinin bölgenin kalkınması için temel şart olduğunu belirten Tatar, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı