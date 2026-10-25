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Şırnak Cizre'de kaportacı dükkanında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu'nda bulunan kaportacı dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin belediyeye ait arazöz desteğiyle söndürdüğü yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaportacı dükkanında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu'nda bulunan bir kaportacı dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Belediyeye ait arazözün de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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