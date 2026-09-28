Şırnak Cizre'de belediye işçisi temizlik aracı arızalanınca hayatını kaybetti

Şırnak Cizre'de belediye işçisi temizlik aracı arızalanınca hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye işçisi, İdil kara yolunda kullandığı temizlik aracının arızalanması üzerine geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Cizre Belediyesi başsağlığı mesajı yayımladı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye işçisi geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Salih Manış, İdil kara yolu üzerindeki Makine İkmal Servisi mevkisinde kullandığı temizlik aracının arızalanması üzerine kaza geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manış, ambulansla kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cizre Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Manış için başsağlığı mesajı yayımladı.