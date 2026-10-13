Şırnak Cizre'de halk eğitimi kurslarını İlçe Milli Eğitim Müdürü İke inceledi

Şırnak'ta, Cizre Halk Eğitimi Merkezinde yürütülen meslek edindirme ve hobi kurslarını yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, eğitim sadece dört duvar arasında akademik bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirterek, "Her yaşta insanın hayatına dokunan bir gönül seferberliğidir" dedi.

Cizre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kerim Zeyrek, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, açılan üretim, meslek edindirme ve hobi kurslarında incelemelerde bulundu. Sınıfları ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan İke, usta öğreticilerin fedakarca çalışmalarını ve kursiyerlerin üretim azmini takdir etti.

Hayat boyu öğrenme kültürünün toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının önemine dikkat çeken ve eğitimin klasik kalıpların dışına çıkması gerektiğini belirten Şahan İke, "Eğitim, sadece dört duvar arasında akademik bilgi aktarımından ibaret olmayıp her yaştan bireyin kalbine dokunmayı amaçlayan bütüncül bir gönül seferberliğidir. Halk eğitimi merkezlerimiz, vatandaşlarımızın üretkenliğini artıran ve onlara yeni beceriler kazandıran en önemli hayat boyu öğrenme alanlarımızdır" dedi.

İlçe genelinde eğitim çıtasını yükseltmek için kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden İke, "Bugün Cizre Halk Eğitimi Merkezimizde sizlerin üretim ve öğrenme azmine şahit olmaktan gurur duydum. Bizim için Cizre'de öğrenme hayat boyudur. Eğitimi okul duvarlarının ötesine taşıyarak 'Her zaman, her yerde, herkes için eğitim' şiarıyla çalışmaya devam ediyoruz. Kursiyerlerimizin el emeği ve usta öğreticilerimizin fedakarlığı bu vizyonun en güzel karşılığıdır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı