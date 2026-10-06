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Cizre Kaymakamı Baycar, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fındık ile görüştü

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Cizre Kaymakamı Baycar, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fındık ile görüştü
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Cizre Kaymakamı Baycar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Müdürü Osman Fındık ile görüştü. Görüşmede ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, üreticilere yönelik destekler ve kurum projeleri ele alındı; Baycar, Fındık ve personele başarı diledi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Baycar gerçekleştirdiği ziyarette Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Fındık ile görüştü.

Görüşmede, ilçede sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri, üreticilere yönelik sağlanan destekler ve kurum tarafından yürütülen projeler ele alındı.

Kaymakam Baycar, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fındık ve kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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