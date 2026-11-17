Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2. Kitap Fuarı 51 yayınevi ve onlarca yazarı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2. Kitap Fuarı, 23-29 Kasım'da Sevgi Sokağı'nda 51 yayınevi ve onlarca yazarı kitapseverlerle buluşturacak. Fuar yedi gün 09.00-21.00 arasında açık kalacak; söyleşi, imza günü ve kültürel etkinlikler sunacak.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek kitap fuarı, 23-29 Kasım tarihleri arasında Sevgi Sokağı'nda 51 yayınevi ve onlarca yazarı kitapseverlerle buluşturacak.
Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığı'nın desteğiyle düzenlenen 2. Cizre Kitap Fuarı, 23-29 Kasım tarihleri arasında Cizre Sevgi Sokağı'nda kitapseverleri ağırlayacak. 51 yayınevinin kitaplarının sergileneceği fuar, yedi gün boyunca her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.Yazar söyleşileri, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerin yer alacağı fuar, kitapseverlere dolu dolu bir deneyim sunacak.