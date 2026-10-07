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Cizre'de psikososyal koruma ve kriz yönetimi için eylem planı netleştirildi

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Cizre'de psikososyal koruma ve kriz yönetimi için eylem planı netleştirildi
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Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 1. dönemine yönelik psikososyal koruma ve krize müdahale toplantısı düzenledi. Toplantıda öğrencilerin psikososyal sağlığını korumaya yönelik çalışmalar ve kriz anlarında uygulanacak hızlı, koordineli müdahale yöntemleri ele alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eğitim kurumlarında öğrencilerin ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek, olası kriz durumlarına karşı hızlı ve koordineli müdahale sağlamak amacıyla psikososyal koruma ve kriz yönetimi toplantısı düzenlendi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 1. dönem "Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale" planlama ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Müdürlük bünyesindeki toplantı salonunda, Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş başkanlığında düzenlenen toplantıya; Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger, koordinatör öğretmenler ve alanında uzman ekip üyeleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin psikososyal sağlığını korumaya yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Olası risk faktörlerinin önceden tespiti ve kriz anlarında uygulanacak hızlı, koordineli müdahale yöntemleri masaya yatırıldı. Dönem boyunca sahada aktif olarak hayata geçirilecek faaliyetler üzerinde detaylı görüş alışverişinde bulunularak eylem planı netleştirildi.

Eğitimde psikososyal desteğin önemine vurgu yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ruhsal ve sosyal gelişimlerini de en üst düzeyde desteklemek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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