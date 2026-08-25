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Cizre Kaymakamı'ndan Polisevi İnşaatında İnceleme

Cizre Kaymakamı'ndan Polisevi İnşaatında İnceleme
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Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden polisevi inşaatını yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Baycar, çalışanlara kolaylıklar diledi ve inşaatın tamamlanmasıyla ilçeye modern bir tesis kazandırılacağını belirtti.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yapımı devam eden polisevi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cizre Kaymakamı Baycar, Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden polisevi inşaatını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında yetkililerden projenin son durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Baycar, çalışanlara kolaylıklar diledi. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte ilçeye modern bir tesis kazandırılacağını belirten Kaymakam Baycar, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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