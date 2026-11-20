Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

"Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye" kamp programı kapsamında Şırnak'a gelen öğrenciler Cizre ilçesini gezdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Bursa ve Kocaeli'den 80 öğrenci, Cizre ilçesine geldi.

Öğrenciler, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın ev sahipliğinde ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Baycar, gençlere ilçenin tarihi geçmişi ve kültürel dokusu hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA