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Cizre Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın çiftçi Rukiye Kalkan'ı 15 Ekim'de ziyaret etti

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Cizre Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın çiftçi Rukiye Kalkan'ı 15 Ekim'de ziyaret etti
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Şırnak Cizre'de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kadın çiftçi Rukiye Kalkan'ı ziyaret ederek kutladı. Ziyarette kadın çiftçilerin tarıma katkısı konuşuldu, yetkililer emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarlada alın teri döken kadın çiftçi Rukiye Kalkan'ı ziyaret ederek gününü kutladı.

Cizre ilçesinde, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kapsamında kadınların tarımsal üretimdeki emeğine dikkat çekildi. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede çiftçilik yapan Rukiye Kalkan ile bir araya geldi. Ziyarette, kadın çiftçilerin üretimin her aşamasındaki gayreti ve tarıma sağladığı katkılar konuşuldu. Kadınların tarımda önemli bir rol üstlendiğini belirten yetkililer, üretime sundukları katkılardan dolayı kadın çiftçilere teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, toprağa emek veren ve üretime katılan tüm kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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