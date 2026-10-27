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Şırnak İdil'de kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrilince 5 kişi yaralandı

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Şırnak İdil'de kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrilince 5 kişi yaralandı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde Pınarbaşı köyü yakınlarında kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı, yaralılar Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Pınarbaşı köyü yakınlarında, O.A. yönetimindeki 43 BB 740 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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