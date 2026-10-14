Cizre'de devlet hastanesinde meme kanseri etkinliğinde erken teşhisin önemi anlatıldı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin ve düzenli taramaların hayati önemi anlatıldı.

Toplum sağlığını korumak ve kanser konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla ilçe devlet hastanesinde düzenlenen etkinliğe hasta ve hasta yakınları ilgi gösterdi.

Meme kanseriyle mücadelede en etkili yöntemin erken teşhis olduğunu anlatan ekipler, sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini hatırlattı.

Etkinlik, ekiplerin vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtması ve kendi kendine meme muayenesi yapma teknikleri ile tarama merkezlerinin sunduğu imkanların anlatılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA