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Şırnak Cizre'de fırın, market ve yemek üretim yerlerinde gıda denetimi yapıldı

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Şırnak Cizre'de fırın, market ve yemek üretim yerlerinde gıda denetimi yapıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Fırın, market ve yemek üretim yerlerinde hijyen, saklama koşulları ve son tüketim tarihleri incelenirken, mevzuata aykırı işletmelere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde gıda denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda, gıda kontrolörleri tarafından fırın, market ve yemek üretim yerleri başta olmak üzere çok sayıda işletmenin denetlendiği ifade edilen açıklamada, ekiplerin işletmelerin genel hijyen durumunu, gıdaların muhafaza ve saklama koşullarını, tezgah ile raflarda yer alan ürünlerin son tüketim tarihlerini ve mevzuata uygunluğunu incelediği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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