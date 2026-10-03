Cizre'de 25 anaokulu öğrencisine polislik mesleği emniyet bahçesinde tanıtıldı

Cizre'de 25 anaokulu öğrencisine polislik mesleği emniyet bahçesinde tanıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 25 anaokulu öğrencisine polislik mesleği tanıtıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, öğrencilere birimlerin görevleri ve hizmet araçları hakkında bilgi verdi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, öğrencilerin güvenlik konusundaki farkındalıklarını artırmak ve polis ekipleriyle iletişimini güçlendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ilçede eğitim gören 25 anaokulu öğrencisine birimlerin yürüttüğü çalışmalar, görev ve sorumlulukları ile emniyet teşkilatında kullanılan hizmet araçları hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA