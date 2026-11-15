Şırnak'ta tünelde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şırnak'ta tünelde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tünelde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tünelde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolunun Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA