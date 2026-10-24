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Cizre'de Tarım Müdürlüğü ekipleri yüzde 75 hibeli fideleri seralarda inceledi

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Cizre'de Tarım Müdürlüğü ekipleri yüzde 75 hibeli fideleri seralarda inceledi
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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ve Katran köylerindeki seralarda yüzde 75 hibeli fidelerin gelişimini inceledi. Ekipler çiftçilere verim artırımı ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgi verdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yüzde 75 hibe desteği kapsamında üreticilere dağıtılan fidelerin gelişim durumları ile seralardaki üretim faaliyetleri yerinde incelendi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçede tarımsal üretimi artırmak ve örtü altı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında sahadaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, ilçeye bağlı Yeşilyurt ve Katran köylerini ziyaret etti. Köylerde kurulan seralarda detaylı incelemelerde bulunan ekipler, yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere teslim edilen fidelerin dikim, büyüme ve gelişim durumlarına yönelik tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sera kontrolleri sırasında yetkililer, çiftçilere verim artırımı, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında da rehberlik ederek bilgilendirmelerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üreticilere sağlanan tarımsal desteklerin sahada takibinin titizlikle devam edeceği ve bölgede tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmaların süreceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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