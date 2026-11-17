Şırnak Cizre'de alt katında iş yerleri olan evde kısmi çökme oldu, 2 araç zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Eski Çarşı'da gece saatlerinde alt katında iş yerleri bulunan bir evde kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 araç zarar gördü; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, alt katında iş yerlerinin olduğu evde kısmi çökme oldu. Göçükte 2 araç zarar gördü.
Olay, gece saatlerinde, Cizre ilçesindeki Eski Çarşı'da meydana geldi. Alt katında iş yerlerinin bulunduğu bir evde, henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çökme sonucu 2 araçta zarar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı