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Cizre'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı, Kaymakam Baycar muhtarlara teşekkür etti

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Cizre'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı, Kaymakam Baycar muhtarlara teşekkür etti
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü görevini başarıyla icra ettiğini belirtti ve teşekkür etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, bazı siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlar daha sonra Cizre Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Baycar, muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü görevini başarıyla icra ettiğini belirtti.

Muhtarların gününü kutlayan Baycar, özverili çalışmalardan dolayı onlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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