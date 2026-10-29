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Cizre'de kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri devrildi, 1 kişi yaralandı

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Cizre'de kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri devrildi, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Cizre'de kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri devrildi, 1 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre-İdil karayolunda akaryakıt tankeri kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Tankerin boş olması büyük bir faciayı önlerken kazada yaralanan 1 kişi Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tankerin boş olmadı faciayı önlerken, yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cizre - İdil karayolu Ulaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre yönüne doğru seyir halinde olan İ.P. idaresindeki 33 DFD 25 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan tanker, savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İ.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, Jandarma ekipleri muhtemel başka bir kaza riskine karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Tankerin boş olması ise büyük bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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