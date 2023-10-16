Bilecik Belediyesi Haberleri - Bilecik Belediyesi Haber - Haberler

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Bilecik Belediyesi Haberleri

Bilecik Belediyesi haber, Bilecik Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bilecik Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödül aldı

Bilecik Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödül aldı

Bilecik Belediyesi - Dün 12:22
Bilecik Belediye Başkanı Öğrencileri Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanı Öğrencileri Ziyaret Etti

Bilecik Belediyesi - Dün 10:16
Bilecik'te Meme Kanseri Farkındalık Paneli Düzenlenecek

Bilecik'te Meme Kanseri Farkındalık Paneli Düzenlenecek

Bilecik Belediyesi - 12.10.2023
Bilecik Belediyesi, çiftçilere ata tohumu buğdayları dağıttı

Bilecik Belediyesi, çiftçilere ata tohumu buğdayları dağıttı

Bilecik Belediyesi - 10.10.2023
Bilecik'teki 6K Akıllı Duraklarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıldı

Bilecik'teki 6K Akıllı Duraklarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıldı

Bilecik Belediyesi - 07.10.2023
Vatandaşların güvenli ve huzurlu hissetmeleri adına toplantı gerçekleşti

Vatandaşların güvenli ve huzurlu hissetmeleri adına toplantı gerçekleşti

Bilecik Belediyesi - 07.10.2023
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Marmara Uluslararası Kent Formu'nda kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Marmara Uluslararası Kent Formu'nda kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı

Bilecik Belediyesi - 06.10.2023
Bilecik'i temsil eden başarılı sporcular büyük bir gururla karşılandı

Bilecik'i temsil eden başarılı sporcular büyük bir gururla karşılandı

Bilecik Belediyesi - 05.10.2023
Bilecik Belediyesi Şehirde Çiçeklendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi Şehirde Çiçeklendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi - 05.10.2023
Bilecik'te Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü Kutlandı

Bilecik'te Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü Kutlandı

Bilecik Belediyesi - 05.10.2023
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Minik Öğrenciler Ziyaret Etti

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Minik Öğrenciler Ziyaret Etti

Bilecik Belediyesi - 04.10.2023
Öğretmenciler Bilecik'te 10'a yakın ders ve alanda eğitimler alıyor

Öğretmenciler Bilecik'te 10'a yakın ders ve alanda eğitimler alıyor

Bilecik Belediyesi - 04.10.2023
Başkan Vekili Subaşı üniversite öğrencilerini karşıladı

Başkan Vekili Subaşı üniversite öğrencilerini karşıladı

Bilecik Belediyesi - 04.10.2023
Bilecik'te Bagajdan Alev Alan Otomobil Diğer Araça Çarptı

Bilecik'te Bagajdan Alev Alan Otomobil Diğer Araça Çarptı

Bilecik Belediyesi - 03.10.2023
Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri karşıladı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri karşıladı

Bilecik Belediyesi - 03.10.2023
Bilecik Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında Çocuk Sosyal Tesislerine İsim Verildi

Bilecik Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında Çocuk Sosyal Tesislerine İsim Verildi

Bilecik Belediyesi - 03.10.2023
Bilecik Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Bilecik Belediyesi - 03.10.2023
Merkezefendi Belediyesi'nin Mama Üretim Makineleri Türkiye genelinde satışa sunuldu

Merkezefendi Belediyesi'nin Mama Üretim Makineleri Türkiye genelinde satışa sunuldu

Bilecik Belediyesi - 03.10.2023
Bilecik Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü Güvenlik Konusunu Görüştü

Bilecik Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü Güvenlik Konusunu Görüştü

Bilecik Belediyesi - 03.10.2023
Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Bilecik Belediyesi - 02.10.2023
Bilecik Belediye Başkanı İtfaiye Haftasını Kutladı

Bilecik Belediye Başkanı İtfaiye Haftasını Kutladı

Bilecik Belediyesi - 01.10.2023
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Öğrencileri Ağırladı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Öğrencileri Ağırladı

Bilecik Belediyesi - 30.09.2023
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Öğrencileri Ağırladı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Öğrencileri Ağırladı

Bilecik Belediyesi - 29.09.2023
Başkanvekili Subaşı, Balkan Şampiyonları'nı ağırladı

Başkanvekili Subaşı, Balkan Şampiyonları'nı ağırladı

Bilecik Belediyesi - 29.09.2023
Bilecik Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'na katkı sağladı

Bilecik Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'na katkı sağladı

Bilecik Belediyesi - 29.09.2023
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Bilecik Belediyesi - 27.09.2023
Bilecik Belediyesi Mevlid Kandili'nde Vatandaşlara Helva İkramında Bulundu

Bilecik Belediyesi Mevlid Kandili'nde Vatandaşlara Helva İkramında Bulundu

Bilecik Belediyesi - 26.09.2023
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'ne Kayıtlar Başlıyor

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'ne Kayıtlar Başlıyor

Bilecik Belediyesi - 25.09.2023
Bilecik'te Kamyonetle Patates ve Soğan Satışında Şok Tartı Sonucu

Bilecik'te Kamyonetle Patates ve Soğan Satışında Şok Tartı Sonucu

Bilecik Belediyesi - 23.09.2023
Belediye Başkanvekili Şadırvan'da Kadınları Ziyaret Etti

Belediye Başkanvekili Şadırvan'da Kadınları Ziyaret Etti

Bilecik Belediyesi - 22.09.2023
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi

Bilecik Belediyesi - 22.09.2023
Bilecik Belediyesi Kent Merkezinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi Kent Merkezinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi - 21.09.2023
Gazi ve şehit yakınları verilen yemek ile bir araya geldi

Gazi ve şehit yakınları verilen yemek ile bir araya geldi

Bilecik Belediyesi - 20.09.2023
Gazi ve Şehit Yakınları, Bilecik Belediyesi Tarafından Verilen Yemek Programında Bir Araya Geldi

Gazi ve Şehit Yakınları, Bilecik Belediyesi Tarafından Verilen Yemek Programında Bir Araya Geldi

Bilecik Belediyesi - 19.09.2023
Tepebaşı Belediyesi Temiz Enerji Eğitim Kampı düzenledi

Tepebaşı Belediyesi Temiz Enerji Eğitim Kampı düzenledi

Bilecik Belediyesi - 19.09.2023
Bilecik'te Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Bilecik'te Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Bilecik Belediyesi - 18.09.2023
Bilecik'te Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Bilecik'te Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Bilecik Belediyesi - 18.09.2023
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Atık Yiyecekleri Mama Yapıyor

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Atık Yiyecekleri Mama Yapıyor

Bilecik Belediyesi - 18.09.2023
Bilecik'te cadde ve sokaklara parke taşı uygulaması

Bilecik'te cadde ve sokaklara parke taşı uygulaması

Bilecik Belediyesi - 17.09.2023
Bilecik'te Dünya Temizlik Günü etkinliği düzenlendi

Bilecik'te Dünya Temizlik Günü etkinliği düzenlendi

Bilecik Belediyesi - 16.09.2023
Bilecik Belediyesi Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'ni Hizmete Açtı

Bilecik Belediyesi Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'ni Hizmete Açtı

Bilecik Belediyesi - 16.09.2023
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Atık Yiyecekleri Mama Yapıyor

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Atık Yiyecekleri Mama Yapıyor

Bilecik Belediyesi - 15.09.2023
Evin balkonunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Evin balkonunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Bilecik Belediyesi - 14.09.2023
Bilecik'te İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

Bilecik'te İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

Bilecik Belediyesi - 14.09.2023
Bilecik'te Kaldırımlar ve Yollar Yenileniyor

Bilecik'te Kaldırımlar ve Yollar Yenileniyor

Bilecik Belediyesi - 14.09.2023
Tepebaşı Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'na ev sahipliği yapacak

Tepebaşı Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'na ev sahipliği yapacak

Bilecik Belediyesi - 12.09.2023
Bilecik Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik ve Yıkama Çalışması Yaptı

Bilecik Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik ve Yıkama Çalışması Yaptı

Bilecik Belediyesi - 11.09.2023
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bilecik Belediyesi - 10.09.2023
Bilecik Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi Kardeş Belediye Oldu

Bilecik Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi Kardeş Belediye Oldu

Bilecik Belediyesi - 09.09.2023
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Bilecik Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Bilecik Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Bilecik Belediyesi - 08.09.2023
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