Bilecik Belediyesi Haberleri - Bilecik Belediyesi Haber - Haberler

Bilecik Belediyesi Haberleri
Bilecik Belediyesi haber, Bilecik Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Bilecik Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödül aldı
Bilecik'teki 6K Akıllı Duraklarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıldı
Vatandaşların güvenli ve huzurlu hissetmeleri adına toplantı gerçekleşti
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Marmara Uluslararası Kent Formu'nda kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı
Bilecik'i temsil eden başarılı sporcular büyük bir gururla karşılandı
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Minik Öğrenciler Ziyaret Etti
Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri karşıladı
Bilecik Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında Çocuk Sosyal Tesislerine İsim Verildi
Merkezefendi Belediyesi'nin Mama Üretim Makineleri Türkiye genelinde satışa sunuldu
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi
Bilecik Belediyesi Mevlid Kandili'nde Vatandaşlara Helva İkramında Bulundu
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi
Bilecik Belediyesi Kent Merkezinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor
Gazi ve Şehit Yakınları, Bilecik Belediyesi Tarafından Verilen Yemek Programında Bir Araya Geldi
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Atık Yiyecekleri Mama Yapıyor
Bilecik Belediyesi Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'ni Hizmete Açtı
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Atık Yiyecekleri Mama Yapıyor
Tepebaşı Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'na ev sahipliği yapacak
Bilecik Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik ve Yıkama Çalışması Yaptı
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu