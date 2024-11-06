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Bilecik'te Cennet Hurması Hasadı Yapıldı

Bilecik'te Cennet Hurması Hasadı Yapıldı
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Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı'nda cennet hurmaları hasat edildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, belediye çalışanlarıyla birlikte hasada katıldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatları sunduklarını belirtti.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı'nda yetiştirilen cennet hurmalarının hasadı gerçekleştirildi.

Hasat etkinliğinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri, belediye çalışanları ile cennet hurması topladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, üniversite ve öğrencilere katkı sağlayacak her çalışmada yer almaya çalıştıklarını belirtti.

Her yıl gerek staj için gerek diğer konular için öğrencileri ağırladıklarını aktaran Subaşı, şunları kaydetti:

"Park Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanımız aslında sizler için aslında en aktif okullardan biridir. Çünkü burada uygulamalı anlamda bir eğitim almış oluyorsunuz. Bitkiye dokunma ve onu yakından gözlemleme fırsatı buluyorsunuz. Bir park ve refüjde bile siz öğrenciler birçok açıdan bakma imkanı bulabilirsiniz. O bitkilerin birbiriyle uyumu ya da uyumsuzluğu, sulama durumu, birbirine yakınlığı ve uzaklığı gibi birçok konuda fikir ve bilgi sahibi olabiliyorsunuz."

BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı da fakülte olarak uygulamalı eğitimleri artırmak anlamında eğilimlerinin bulunduğunu dile getirerek, öğrencilerin sera ve dışındaki faaliyetlere dahil olmasını önemsediklerini bildirdi.

Etkinlik, Subaşı ve beraberindekilerin cennet hurması toplaması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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